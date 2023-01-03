İstanbul'da sokak ortasında şiddet kamerada
İstanbul Sancaktepe'de bir kişi, yerde düşürüp üzerine oturduğu adamı, sokak ortasında dakikalarca darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında sokak üzerinde karşılaşan iki kişi, tartışmaya başladı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışan taraflardan biri, kendisinden yaşça büyük kişiyi yere düşürüp, üzerine oturarak, tokat ve yumruk atmaya başladı.
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Sokaktan geçen araçlara da eliyle 'geç' işareti yaparak, üzerine oturduğu kişiyi darbetmeyi sürdürdü.
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Şiddet olayı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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