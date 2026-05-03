İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: Aileler de kavgaya karıştı, polis pazla müdahale etti!
İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla mahalle kavgasına dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği 50. Yıl Mahallesi’nde panik anları yaşanırken, emniyet güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. 50. Yıl Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı ve tekme tokatlı kavgaya evrildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı karşıya gelen iki grup arasındaki gerginlik, tarafların yakınlarının da sokağa dökülmesiyle büyüdü. Arbede sırasında bir şüphelinin silahıyla ateş açması üzerine mahallede büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen emniyet güçleri, uyarılara rağmen dağılmayan ve birbirine saldırmaya devam eden kalabalığı ayırmak için biber gazı kullandı. Gazlı müdahalenin ardından gruplar dağıtılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Şans eseri kurşunların kimseye isabet etmediği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, kavga sırasında silah kullanan bir kişi kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanılan silaha da el konuldu.
Mahallenin savaş alanına döndüğü o anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine girdiği, yumrukların havada uçuştuğu ve polis ekiplerinin kalabalığı kontrol altına almak için verdiği yoğun çaba net bir şekilde görüldü.