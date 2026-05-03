İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: Aileler de kavgaya karıştı, polis pazla müdahale etti!

Olay yerine gelen emniyet güçleri, uyarılara rağmen dağılmayan ve birbirine saldırmaya devam eden kalabalığı ayırmak için biber gazı kullandı. Gazlı müdahalenin ardından gruplar dağıtılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Şans eseri kurşunların kimseye isabet etmediği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, kavga sırasında silah kullanan bir kişi kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanılan silaha da el konuldu.