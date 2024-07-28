İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı
Küçükçekmece'de sokak ortasında uyuşturucu madde kullanan kurye, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 26 Temmuz Cuma günü İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile ara sokağa giren bir kurye, motosikletiyle durduktan sonra çorabın içine sakladığı uyuşturucu maddeyi çıkarttı.
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Ardından güpegündüz sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı.
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Uyuşturucu maddenin geri kalanını tekrar çorabının içine saklayan kurye, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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