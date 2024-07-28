  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı

İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı

Küçükçekmece'de sokak ortasında uyuşturucu madde kullanan kurye, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı - Resim: 1

Olay, 26 Temmuz Cuma günü İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile ara sokağa giren bir kurye, motosikletiyle durduktan sonra çorabın içine sakladığı uyuşturucu maddeyi çıkarttı. 

1 / 4
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı - Resim: 2

Ardından güpegündüz sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı. 

2 / 4
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı - Resim: 3

Uyuşturucu maddenin geri kalanını tekrar çorabının içine saklayan kurye, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

3 / 4
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı - Resim: 4
4 / 4