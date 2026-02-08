İstanbul'da sokak ortasında taciz çatışması Çok sayıda yaralı var...
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde motosikletli bir kişinin cadde üzerindeki bir kadına laf atması nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 17.20 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre İ.A., B.A., M.A., Y.E.Y ile F.A., T.A., M.A., M.N.A. arasında motosikletli bir kişinin caddedeki bir kadına laf atması nedeniyle tartışma çıktı.
İki grup kısa sürede tekme ve yumruklarla birbirine girerken, F.A. bıçakla yaralandı.
Bunun üzerine kavga büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
