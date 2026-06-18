İstanbul'da sokak ortasında tekme tokat kavga kamerada
İstanbul Avcılar'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan şiddet dolu olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Cihangir Mahallesi'nde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma başladı. Tarafların sakinleşememesi üzerine tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tehlikeli bir kavgaya dönüştü.
Sokak ortasında adeta bir meydan muharebesini andıran kavgada, şiddetin dozu giderek arttı. Taraflardan birinin eline geçirdiği uzun bir sopayla karşı gruba acımasızca saldırması dikkat çekti. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
Kavganın büyümesi ve tarafların birbirine acımasızca saldırması üzerine, çevredeki duyarlı vatandaşlar ve mahalle sakinleri arbedeyi engellemek için araya girmeye çalıştı. Uzun süre devam eden kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar, durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine intikal etmeden kısa bir süre önce, vatandaşların yoğun müdahalesi sonuç verdi ve gruplar dağılarak kavga son buldu.