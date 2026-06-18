İstanbul'da sokak ortasında tekme tokat kavga kamerada

Kavganın büyümesi ve tarafların birbirine acımasızca saldırması üzerine, çevredeki duyarlı vatandaşlar ve mahalle sakinleri arbedeyi engellemek için araya girmeye çalıştı. Uzun süre devam eden kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar, durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine intikal etmeden kısa bir süre önce, vatandaşların yoğun müdahalesi sonuç verdi ve gruplar dağılarak kavga son buldu.