İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Önünü kestiği kadını 15 kurşunla öldürdü
İstanbul Kağıthane'de N.K. (42) adlı kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.K. (64) tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. 15 el ateş ettği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından Silivri'de yakalandı. Şüphelinin evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilirken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan N.K.'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen A.K. tarafından kesildi. Ardından silahını çeken A.K., N.K.'ya ateş açtı.
Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan K. yere yığıldı. Saldırgan A.K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, A. K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan A. K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.