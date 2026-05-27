İstanbul'da sokaklar mezbahaya döndü! Kural tanımayanlara ceza yağdı
İstanbul Esenyurt'ta, belediyenin tahsis ettiği hijyenik alanlar yerine sokak aralarını ve boş arsaları seçen vatandaşlar kaçak kesim yaptı. Çevre kirliliğine yol açan ve hijyen kurallarını hiçe sayanlara para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci gününde, resmi kesim merkezlerindeki yoğunluğa girmek istemeyen bazı vatandaşlar yasal uyarılara kulak asmadı. İlçenin birçok noktasında kaçak kurban kesimleri gerçekleştirildi.
1 / 8
İlçenin farklı mahallelerinde bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü. İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti.
2 / 8
1.700 TL ceza kesildi
Ekipler, kurallara aykırı kesim yaptığını belirlediği bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle bin 700 lira ceza yazdı. Zabıta ekiplerinin kaçak kesim yapılan bölgelerde çalışmalarının gün boyu süreceği öğrenildi.
3 / 8
4 / 8