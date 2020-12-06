İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu
İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının bir otele girdiğini gördü ve olan oldu...
Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu.
Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Adamın otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.