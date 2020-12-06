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  3. 06 Aralık 2020 22:42

İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu

İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının bir otele girdiğini gördü ve olan oldu...

İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı.

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İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu

Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu.

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İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu

Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Adamın otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.

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İstanbul'da şoke eden anlar: Otel lobisinde çırılçıplak soyundu

Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı.

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