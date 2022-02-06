İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!

İçecek dolaplarıyla birlikte çukura düşen işyeri sahibi gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çukura düşen kişiyi kısa sürede kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.