İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı

Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında B.'nin nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından B.'yi hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.