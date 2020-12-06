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  3. 06 Aralık 2020 23:26

İstanbul'da son durum açıklandı! İşte ilçe ilçe korona haritası

Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının ardından her gün yeni bir tedbir kararı alınırken, İstanbul'un koronavirüs haritası da yine kırmızıya döndü.

İstanbul'da son durum açıklandı! İşte ilçe ilçe korona haritası

ARNAVUTKÖY Öte yandan İstanbul'un ilçelelerindeki koronavirüs yoğunluk haritası HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasına yansıdı.

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İstanbul'da son durum açıklandı! İşte ilçe ilçe korona haritası

ATAŞEHİR Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir akşam yaşıyor.

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İstanbul'da son durum açıklandı! İşte ilçe ilçe korona haritası

AVCILAR Sokak ve caddelerinde gün boyu sessizliğin hakim olduğu kentte saat 17.00'de kapanan market, manav gibi işletmelerde yoğunluk oluşmazken, bazı vatandaşların alışverişlerini son ana bıraktıkları görüldü.

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İstanbul'da son durum açıklandı! İşte ilçe ilçe korona haritası

BAĞCILAR Gün boyu belirli noktalarda denetim yapan polis ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

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