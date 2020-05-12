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  3. 12 Mayıs 2020 10:01

İstanbul'da son durum! Görüntüler bu sabah çekildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da son durum! Görüntüler bu sabah çekildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul'da son durum! Görüntüler bu sabah çekildi

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında trafik yoğunluğu 08..55 itibariyle yüzde 24 olarak görüldü.

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İstanbul'da son durum! Görüntüler bu sabah çekildi

Trafik ekipleri ise bölgede yoğunluğu azalma çalışması devam ediyor.

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İstanbul'da son durum! Görüntüler bu sabah çekildi

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