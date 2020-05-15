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  3. 15 Mayıs 2020 11:16

İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Sancaktepe’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.

İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Sancaktepe’de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı.

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İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise koronavirüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.

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İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.

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İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

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