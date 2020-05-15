İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise koronavirüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.