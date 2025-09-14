  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın

Bakırköy Sosyete Pazar'ının otoparkında bulunan çay ocağında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Sosyete Pazar'ının çay ocağında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın - Resim: 3

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangın sonrası çay ocağı kullanılamaz hale geldi. 

İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın - Resim: 4

Yangın sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

