İstanbul'da sosyete pazarında korkutan yangın
Bakırköy Sosyete Pazar'ının otoparkında bulunan çay ocağında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 09.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Sosyete Pazar'ının çay ocağında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
1 / 7
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
2 / 7
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangın sonrası çay ocağı kullanılamaz hale geldi.
3 / 7
Yangın sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)
4 / 7