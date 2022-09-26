İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un 13 ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi. İSKİ, su kesintisinin hangi ilçede ne zaman sona ereceğini açıkladı. İşte 26 Eylül tarihli su kesintisi programı...
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arnavutköy
İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Büyükçekmece
Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Bakırköy
Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Başakşehir
Ziya Gökalp Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şahintepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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