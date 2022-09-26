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  4. İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 13 ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi. İSKİ, su kesintisinin hangi ilçede ne zaman sona ereceğini açıkladı. İşte 26 Eylül tarihli su kesintisi programı...

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek? - Resim: 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek? - Resim: 2

Büyükçekmece

Güzelce Mah,Bahçelievler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek? - Resim: 3

Bakırköy

Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek? - Resim: 4

Başakşehir

Ziya Gökalp Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şahintepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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