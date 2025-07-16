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İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın - Resim: 1

Yangın saat 15.30 sıralarında Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. 

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İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın - Resim: 2

Piknik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın - Resim: 3

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 

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İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın - Resim: 4

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak. (DHA)

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