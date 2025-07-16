İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın saat 15.30 sıralarında Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
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Piknik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak. (DHA)
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