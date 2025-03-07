İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı
İstanbul Küçükçekmece'de, devriye görevini yapan polis memurlarının şüphelenerek arama yaptığı araçta 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirilirken araçta bulunan 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.
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Arama sırasında araçta çok sayıda silahın bulunması üzerine olay yerine Terör, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi.
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Araçta inceleme aramada, 3 silah, 2 el bombası ve bir tane kalaşnikof (AK-47) ele geçirildi.
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