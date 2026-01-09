  1. Anasayfa
  İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir otomobilde 88 kilo 'eroin' maddesi ele geçirildi. Operasyon da gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Ocak günü, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 2

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramalarda 88 kilo 'eroin' ele geçirildi. 

İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 3

Operasyon da 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 4

Öte yandan, daha önce katıldığı başka bir uyuşturucu operasyonunda ayağı kırılan polis memurunun buna rağmen görevine devam ettiği öğrenildi. 

