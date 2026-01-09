İstanbul'da şüpheli araçta yapılan aramalarda onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir otomobilde 88 kilo 'eroin' maddesi ele geçirildi. Operasyon da gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Ocak günü, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramalarda 88 kilo 'eroin' ele geçirildi.
Operasyon da 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan, daha önce katıldığı başka bir uyuşturucu operasyonunda ayağı kırılan polis memurunun buna rağmen görevine devam ettiği öğrenildi.
