İstanbul'da şüpheli ölüm! Aracın içerisinde ölü olarak bulundu

Emniyet güçleri, olayın meydana geldiği caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde titiz bir delil toplama çalışması yürüttü. Polis ekiplerinin yürüttüğü ilk soruşturmada, başından vurulan K.K.’nın ciddi miktarda borcu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, olayın bir intihar olabileceği ihtimalini güçlendirse de emniyet güçleri cinayet dahil tüm ihtimalleri değerlendirerek geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. K.K.’nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sırasında araç çevresinde şüpheli bir hareketlilik olup olmadığını araştırıyor.