İstanbul'da şüpheli ölüm! Aracın içerisinde ölü olarak bulundu
İstanbul Beylikdüzü’nde 45 yaşındaki bir kişi park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana gelen olayda, cansız bedeni bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.
İstanbul Beylikdüzü, öğle saatlerinde gelen acı bir haberle sarsıldı. Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde 45 yaşındaki K.K., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından K.K.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. K.K.’nın yanına gelen arkadaşları, otomobilin içinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Arkadaşlarının hareketsiz ve kanlar içinde olduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği netleşti.
Emniyet güçleri, olayın meydana geldiği caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde titiz bir delil toplama çalışması yürüttü. Polis ekiplerinin yürüttüğü ilk soruşturmada, başından vurulan K.K.’nın ciddi miktarda borcu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, olayın bir intihar olabileceği ihtimalini güçlendirse de emniyet güçleri cinayet dahil tüm ihtimalleri değerlendirerek geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. K.K.’nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sırasında araç çevresinde şüpheli bir hareketlilik olup olmadığını araştırıyor.