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  3. 06 Aralık 2020 23:30

İstanbul'da şüpheli ölüm

Başakşehir'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İstanbul'da şüpheli ölüm

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta meydana geldi. Sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. 

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İstanbul'da şüpheli ölüm

İhbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. 

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İstanbul'da şüpheli ölüm

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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