İstanbul'da şüpheli ölüm! Nabzı durunca akıllı saati 112'ye haber verdi
İstanbul Kağıthane’de fenalaşarak yere yığılan E.K., hayatını kaybetti. Olay anında nabzı duran E.K.'nin akıllı saati otomatik olarak 112'yi arayıp konum gönderdi. Yoldan geçen bir kişinin K.'yi fark etmesine rağmen sokaktan uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 07.11 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde E.K.’nın başını çarpmış halde yerde hareketsiz yattığı belirlendi. K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
AKILLI SAATİ 112’Yİ OTOMATİK ARADI
Yapılan incelemede, K.’nın saat 07.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak nefes darlığı yaşadığını bildirdiği, ardından nabzının durması üzerine kolundaki akıllı saatin acil durum özelliğiyle 112’yi otomatik olarak aradığı tespit edildi. Çağrı sırasında konum bilgilerinin sistem üzerinden ekiplere iletildiği de öğrenildi.
KALP KRİZİ İHTİMALİ
İlk belirlemelere göre K.’nın aniden rahatsızlık geçirerek yere yığıldığı, bu sırada başını yere vurduğu ve kısa sürede hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YARDIM ETMEK YERİNE YÜRÜYÜP GİTTİ
Diğer yandan olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, K.’nın önce oturduğu merdivenden kalktığı ardından sokağa doğru birkaç adım attığı anlar görülüyor. Bir süre sonra park halinde bulunan otomobile tutunan K. aniden yüzüstü yere düşüyor. Görüntülerde olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin K.’yı fark ettiği, ne olduğunu anlamak için bir süre duraksadığı, daha sonra yürümeye devam edip sokaktan uzaklaştığı anlar da yer alıyor.