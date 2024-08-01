İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu
İstanbul Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Öfkeli kalabalık taciz şüphelisinin evini taşlarken, polis kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi.
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Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak vatandaşları dağıttı. Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü.
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Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi.
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