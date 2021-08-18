İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu.
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Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi.
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Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.
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Bir mahalle sakini, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.
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