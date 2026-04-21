İstanbul'da tacizci dehşeti: Evine girerken saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular
İstanbul Kağıthane’de evine giden 26 yaşındaki genç kadın, bina girişinde bir şüphelinin tacizine uğradı. Genç kadının çığlıkları üzerine kaçan tacizci, çalıştığı fırında yakalandı.
İstanbul Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında kan donduran bir taciz olayı yaşandı. Evine giden İ.B. (26), kendisini adım adım takip eden bir şahsın bina girişinde tacize uğradı.
Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ 12 SAATTE YAKALADI
Olayın ardından İ.B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI
Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla E.B.’yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan E.B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.