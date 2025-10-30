İstanbul'da tacizciye meydan dayağı! Hastanelik ettiler
İstanbul Sultangazi'de bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından dövülerek hastanelik edildi.
Kaynak: DHA
Olay saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu.
Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.
Şüpheli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı; ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)
