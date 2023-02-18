İstanbul'da tahliye edilecek okulların listesi paylaşıldı

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.