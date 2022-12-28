İstanbul'da ''taksimetre'' kuyruğu

"YAKIT ARTMAZSA ŞU ANKİ ZAM YETERLİ"

Taksici Alişen Dikbıyık yapılan yüzde 29 zammın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Biz yüzde 50 zam bekliyorduk, 29 oldu. Yakıt ilerleyen günlerde yine artacak. Yakıt fiyatları artmasa zam şu anda yeterli. Ama artarsa gene yetmez. Yarın yakıt yine artarsa, taksici yolcu seçmeye başlayacak. Yolcuya nereye gidiyorsun diye soracak. Çünkü yevmiyesi kurtarmayacak. Taksici 3 kilometreyi 40 dakikada gidiyor ve 40 lira alıyor. Saatte 120 lira toplaması lazım ki arabanın yevmiyesini versin. Biz kuyruğun başındayız ve bir saat oldu. Sanırım bir saat daha bekleyeceğiz" dedi.