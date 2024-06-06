İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada
Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
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Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü, bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.
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Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ard
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