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İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada - Resim: 1
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İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada - Resim: 2

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

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İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada - Resim: 3

Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü, bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

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İstanbul'da ''tam gaz'' yangın kamerada - Resim: 4

Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ard

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