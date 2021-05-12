İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu

Filistin ve Türk bayraklarının da olduğu konvoya çevredeki insanlar da destek verdi. Bazı insanlar meşale yakarak sloganlar atarken, kimileri ise bayraklarını alarak konsolosluğun yolunu tuttu. Kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi.