İstanbul'da tarihe geçecek soygun: 30 milyon dolarla kayıplara karıştılar
İstanbul Bakırköy'de bir sitenin otoparkında 2 aracın bagajına konulan 30 milyon dolar çalındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten B.D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.
Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen B.D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını farkeden B.D. durumu polis ekiplerine bildirdi.
B. D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.