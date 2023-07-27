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İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın

İstanbul Beşiktaş'ta, Yıldız Sarayı yolunda bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın - Resim: 1

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın - Resim: 2

Yangına ilk müdahale Yıldız Sarayı'nda nöbet tutan özel harekat polisleri tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

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İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın - Resim: 3

Yangın olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 

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İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın - Resim: 4

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında camide hasar olduğu öğrenildi.

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