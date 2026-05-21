İstanbul'da ''tarihi'' skandal: Osmanlı mirası caminin minaresi vinçle yıkıldı!

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi'nde bulunan kullanım dışı tarihi Atlamataşı Camii'nde meydana geldi. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve şu an kullanım dışı olan tarihi Atlamataşı Camii'nde yürütülen restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında, alanda bulunan bir vincin taşıdığı inşaat demirleri tarihi caminin minaresine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asırlık yapının minaresi kısmi olarak yıkıldı.