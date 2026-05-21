İstanbul'da ''tarihi'' skandal: Osmanlı mirası caminin minaresi vinçle yıkıldı!
İstanbul Fatih’teki tarihi Atlamataşı Camii’nin minaresi, restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında vincin taşıdığı demirin çarpması sonucu yıkıldı. Caminin çatısında da hasar meydana geldi.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi'nde bulunan kullanım dışı tarihi Atlamataşı Camii'nde meydana geldi. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve şu an kullanım dışı olan tarihi Atlamataşı Camii'nde yürütülen restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında, alanda bulunan bir vincin taşıdığı inşaat demirleri tarihi caminin minaresine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asırlık yapının minaresi kısmi olarak yıkıldı.
. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yıkılan minare nedeniyle caminin çatısında hasar oluştuğu görüldü.
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan cami, adını bulunduğu bölgede geçmişte yer aldığı belirtilen 'atlama taşı' olarak bilinen yapıdan alıyor.