İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu

Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.