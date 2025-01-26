İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruba bodyguard dayağı
İstanbul Beylikdüzü'nde eğlence mekanına gelen bir grup etrafa rahatsızlık verdi. Mekan görevlileri, uyarılara aldırış etmeyen şahısları feci şekilde darbetti.
Kaynak: İHA
Olay, dün gece Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, mekana gelen bir grup alkolün dozunu kaçırıp çevredeki masalara rahatsızlık vermeye başladı.
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Durumu gören mekan sahipleri masada oturanları uyardı. Uyarıları dikkate almayan ekip zor kullanılarak mekan dışına atıldı.
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Kapı önünde süren arbede de mekan çalışanları, şahısları feci şekilde dövdü. Ağır yaralanan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
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2 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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