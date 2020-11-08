İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

BURSA'DA DA KORONAVİRÜSE DAVETİYE ÇIKARDILAR

Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Artan vakaların azaltılması için polis, jandarma, zabıta ekipleri ve sağlıkçılar yoğun mesai harcıyor.