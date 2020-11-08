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  3. 08 Kasım 2020 12:33

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

İstanbul'da Eski Londra Asfaltı'ndan sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlenirken, pazarlarda yine dolup taştı.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

Bayrampaşa Eski Londra Asfaltı'nda yaklaşık 1 kilometrelik yol kenarındaki kaldırıma tezgah açarak, burasını pazar yerine çeviren seyyar satıcılar, bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi ve elektronik eşyaları satışa sundu.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

Yoğun kalabalığın oluştuğu kaldırımlarda, koronavirüs tedbirleri arasındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, iç içe alışverişlerin yapıldığı, gelenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Kimse koronavirüsü umursamadı

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Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Artan vakaların azaltılması için polis, jandarma, zabıta ekipleri ve sağlıkçılar yoğun mesai harcıyor.

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