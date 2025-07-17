İstanbul'da tek teker faciası kamerada
İstanbul Sarıyer'de motosikletle tek teker üzerinde giden 17 yaşındaki M.A., aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan M.A. hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A., arkadaşı T.D. (16) ile motosikletle yolda ilerlemeye başladı. A. bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti.
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Metrelerce bu şekilde ilerleyen A., ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.
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Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü A. ve arkada oturan T.D. yere savruldu.
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Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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