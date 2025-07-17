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İstanbul'da tek teker faciası kamerada

İstanbul Sarıyer'de motosikletle tek teker üzerinde giden 17 yaşındaki M.A., aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan M.A. hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tek teker faciası kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A., arkadaşı T.D. (16) ile motosikletle yolda ilerlemeye başladı. A. bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti.

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İstanbul'da tek teker faciası kamerada - Resim: 2

Metrelerce bu şekilde ilerleyen A., ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.

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İstanbul'da tek teker faciası kamerada - Resim: 3

Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü A. ve arkada oturan T.D. yere savruldu. 

 

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İstanbul'da tek teker faciası kamerada - Resim: 4

Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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