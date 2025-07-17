İstanbul'da tek teker faciası kamerada

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A., arkadaşı T.D. (16) ile motosikletle yolda ilerlemeye başladı. A. bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti.