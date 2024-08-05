İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada
İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Motosikletlinin düşerek metrelerce sürüklendiği anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevki Esenyurt istikametinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.
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Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı.
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Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.
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Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu.
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