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İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada

İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Motosikletlinin düşerek metrelerce sürüklendiği anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada - Resim: 1

Kaza, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevki Esenyurt istikametinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi. 

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İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada - Resim: 2

Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı. 

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İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada - Resim: 3

Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü. 

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İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada - Resim: 4

Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu. 

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