İstanbul'da teknelere dadanan hırsız kamerada: Uyuyan personelle karşı karşıya geldi!
İstanbul Fatih'te sahil şeridine demirlenen tekneler, son bir hafta içinde üst üste hırsızlık şokuyla sarsıldı. Teknelerden teknelere atlayarak değerli eşyaları toplayan şüphelinin, kamarada uyuyan bir personelle karşı karşıya geldiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Fatih Cibali Mahallesi’nde demirli bulunan teknelerde yaşanan hırsızlık olayları tekne sahiplerini canından bezdirdi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar, teknelerin pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Kamaralarda bulunan dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, güneş gözlükleri ve mini barlardaki değerli içecekleri çalan şüpheli, güvenlik önlemlerini hiçe saydı.
Hırsızlık anlarına dair en dikkat çekici detay ise bir teknenin kamarasında yaşandı. İçeride uyuyan gemi personeli, sesler üzerine uyandığında hırsızı karşısında buldu. Sakinliğini koruyarak şüpheliyle konuşmaya başlayan personel, hırsızı tekneden çıkarmayı başardı. Tekne sahibi Erdoğan Kuş, yaşanan tuhaf anları şu sözlerle anlattı: "Gemici arkadaşımız yatarken içeri giriyor, onunla konuşuyor. Hatta hırsız Yenikapı'yı soruyor. Arkadaşımız onu dışarı çıkarıyor ama şahıs daha sonra diğer teknelere girip hırsızlığa devam ediyor."
Mağdur tekne sahiplerinden Erdoğan Kuş, hırsızın 24 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde iki kez geldiğini belirtti. Kuş, "İlk gelişinde 4-5 tekneye girip bilgisayarları ve televizyonları aldı. Bir hafta sonra tekrar gelip bizim bilgisayarımızı ve mini bardan 20-30 şişe değerli alkolümüzü çaldı" diyerek yaşanan maddi hasarın boyutuna dikkat çekti.