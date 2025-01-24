İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın
İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta saat 14.40 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında bulunan bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangına, 52 araç 139 personel müdahale ediyor.
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