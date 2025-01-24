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İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın - Resim: 1

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta saat 14.40 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında bulunan bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın çıktı. 

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İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın - Resim: 3

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangına, 52 araç 139 personel müdahale ediyor.

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İstanbul'da tekstil atölyesinde büyük yangın - Resim: 4
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