İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın
İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında meydana geldi.
1 / 12
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.
2 / 12
Alevler paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
3 / 12
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
4 / 12