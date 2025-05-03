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İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında meydana geldi.

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İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın - Resim: 2

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

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İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın - Resim: 3

Alevler paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

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İstanbul'da tekstil fabrikasında büyük yangın - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

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