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İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği

Bağcılar'da tekstil fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda hasar oluştu.

İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği - Resim: 1

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği - Resim: 2

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

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İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği - Resim: 3

Görgü tanığı Yusuf Can, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Söndüremedik. Daha sonra itfaiyeler geldi." dedi.

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İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği - Resim: 4
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