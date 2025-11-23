İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın paniği
İstanbul Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 11.00 sıralarında Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler çatı izolasyonuna sıçradı.
1 / 6
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
3 / 6
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)
4 / 6