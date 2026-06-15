İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki su kanalında cesedi bulundu
İstanbul Pendik'te, Kurtköy-TEM Bağlantı Yolu kenarında bulunan su kanalında orta yaşlarda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemelerde üzerinde darp veya yara izine rastlanmayan şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan gelişme, bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
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Harmandere Mahallesi sınırları içerisindeki bir su kanalında hareketsiz yatan bir şahsın bulunması üzerine başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.
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Saat 14.30 sıralarında Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolu'nun kenarındaki su kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri eşliğinde şahsı kontrol eden sağlık görevlileri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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