İstanbul'da TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırı yoldan kaldırmak için bölgeye vinç ve ekipler yönlendirildi. Tırın yoldan çekilmesiyle birlikte TEM Otoyolu yeniden trafiğe açıldı ve akış normale döndü.
