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İstanbul'da tencere fabrikasında yangın

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu. Havalandırma boşluğundan çıkan yangın çatıya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'da tencere fabrikasında yangın - Resim: 1

Olay, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çelik tencere fabrikasının havalandırma boşluğunda çıkan yangın çatıya sıçradı.

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İstanbul'da tencere fabrikasında yangın - Resim: 2

Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan çalışanları tahliye etti.

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İstanbul'da tencere fabrikasında yangın - Resim: 3

Alevlere teslim olan çatıyı söndürmek için çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da tencere fabrikasında yangın - Resim: 4

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

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