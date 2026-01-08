İstanbul'da ticaretin kalbi Doğubank'ta silahlı çatışma
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. Kurşun yağmuru ve çatışmadan kaçanların bir dükkana sığındığı anlar kameralara yansıdı...
İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli bir şüpheli Doğubank İş Hanı'nın giriş katında bulunan bir iş yerinin vitrinine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen yara da yaralanan olmadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, iş yerinin camlarının silahla açılan ateş sonucu kırıldığı tespit edilirken, 3 adet boş kovan bulundu.
ESKİ ÇALIŞAN ŞÜPHELİ
Polis ekipleri kısa sürede saldırganın A.K. olduğunu tespit etti. A.K.'nin daha önce iş yerinde çalıştığı ve müşterilere kötü davrandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.