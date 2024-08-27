İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Aynı alt geçitte TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M'nin kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu sırada yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
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Hızının daha yüksek olmasından dolayı son anda tırın altında kalmaktan kurtulan otobüs, kazanın etkisiyle savrularak Tamer S'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol Florya yönünde trafiğe kapatıldı.
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