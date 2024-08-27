  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Aynı alt geçitte TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - Resim: 1

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M'nin kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

1 / 10
İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu sırada yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.

2 / 10
İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - Resim: 3

Hızının daha yüksek olmasından dolayı son anda tırın altında kalmaktan kurtulan otobüs, kazanın etkisiyle savrularak Tamer S'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.

3 / 10
İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - Resim: 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol Florya yönünde trafiğe kapatıldı.

4 / 10