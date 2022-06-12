İstanbul'da toplu balık ölümlerine inceleme

Ekipler, suyun PH değerini de ölçtü. Ölçümler sonucunda herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken balık ölümlerinin asıl nedeni Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilen numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan 1 haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden ıslah çalışmalarının da balık ölümlerine neden olabileceği tahminler arasında.