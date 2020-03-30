İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog
İstanbul'da toplu taşımalar koronavirüsü önlemleri kapsamında denetlenmeye devam ediyor. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguluyor.
İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’siyle çalışmasına karar verdi. İstanbul’da polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Bu kapsama Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Taksiye 4 yolcu alan şoföre ceza
Öte yandan denetimler kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu. İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsü Hakan Akpınar’a(34) Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı.