SON DAKİKA
ERDOĞAN: "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Mart 2020 17:19

İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog

İstanbul'da toplu taşımalar koronavirüsü önlemleri kapsamında denetlenmeye devam ediyor. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguluyor.

İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog

İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.

1/ 9
İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’siyle çalışmasına karar verdi. İstanbul’da polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Bu kapsama Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

2/ 9
İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog

Taksiye 4 yolcu alan şoföre ceza

Öte yandan denetimler kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu. İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsü Hakan Akpınar’a(34) Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı.

3/ 9
İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog

Ceza yazılmasının ardından taksici yolcuları alarak yoluna devam etti. Ayrıca polis ekipleri, durdurdukları taksilerde şoförlerin yanında oturan yolcuları ise “sosyal mesafe” kuralını hatırlatarak arka koltuğa geçmelerini söyledi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM