SON DAKİKA
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Kasım 2020 14:10

İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmedi

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmedi

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

1/ 20
İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmedi

Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

2/ 20
İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmedi

Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü.

3/ 20
İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmedi

Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM